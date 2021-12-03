Париж, , 13:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о трёх вопросах, которые глава государства поднимет в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии. Об этом Эммануэль Макрон написал в Twitter.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

Глава государства намерен обсудить региональную стабильность, борьбу с радикальным исламизмом, а также повышение привлекательности Франции в этих странах.

По словам президента, Франция принимает меры для разрешения кризисов, которые порождают нестабильность, терроризм и страдания на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Францииприбудет в Дубай, для обсуждения условий сделки на поставку в ОАЭ 60 современных истребителей Rafale.

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