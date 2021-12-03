Иерусалим, , 13:28 — REGNUM Несмотря на то, что власти Израиля запретили официальные визиты в страну в течение следующих двух недель, трехсторонняя встреча руководителей Греции, Израиля и Кипра состоится, как и планировалось, 7 декабря в Иерусалиме. Об этом заявил посол Израиля в Греции Йоси Амрани на брифинге для прессы 2 декабря.

Иерусалим Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Амрани, это было личное решение премьер-министра Израиля Нафтали Беннета: встреча лидеров трех стран должна состояться, несмотря на запрет.

«Я думаю, что это очень четкое указание на то значение, которое премьер-министр Израиля придает отношениям с этими двумя странами», — отметил посол.

Израильский дипломат отметил важность Соглашений Авраама, которые создают множество возможностей для всех трех стран. В этом контексте их дипломатическое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами может помочь сформулировать программу сотрудничества в области изменения климата и продовольственной безопасности.

Амрани также подчеркнул важность энергетической политики для обороны и безопасности как Израиля, так и Греции, и подчеркнул роль Египта в этом секторе: «Египет играет важную роль в создании возможности доставки газа из израильских резервуаров из Египта, с его энергетических объектов в Европу через Грецию».

Наконец, Амрани назвал Грецию очень важным участником дипломатии региона, который может стать связующим фактором, объединяющим разные страны в разных формациях для сотрудничества по различным вопросам, одним из которых он назвал продовольственную безопасность.

«Успешная трехсторонняя встреча — это та, которая установит отношения и придаст импульс будущему», — заявил Амрани.