Минск, 3 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Власти Белоруссии не будут «вышвыривать западных дипломатов» в связи с новыми санкциями, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно в соответствии с нормами международного права», — цитирует его БелТА.

Белорусский лидер посоветовал успокоиться тем, кто «пакует чемоданы, и положить их обратно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии подвергается беспрецедентному давлению извне, поэтому необходимо проанализировать принимаемые ответные меры.

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