3 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 13:57 — REGNUM Во время торговой сессии в четверг, 2 декабря, нефтяные фьючерсы продемонстрировали волатильную сессию. Поводом к этому стали результаты ключевого события недели — заседания ОПЕК+, итоги которого не удовлетворили инвесторов.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители альянса приняли решение сохранить действующую производственную политику, увеличив добычу нефти в январе на 400 тыс. баррелей в сутки, в результате чего нефтяные контракты подверглись распродаже.

Впрочем, длилась она недолго, и при достижении нефтяных котировок ниже $66 за баррель Brent, инвесторы вновь перешли к активным покупкам, а ближе к закрытию торгов цены на нефть завершили сессию ростом.

Сегодня с утра, в пятницу, 3 декабря, нефтяные котировки продолжили рост, достигнув, таким образом, уже отметки в $70 за баррель. Впрочем, говорить об устойчивости растущего тренда не приходится, любые негативные новости для рынка нефти могут быстро изменить настрой инвесторов.

В целом решение ОПЕК+, которое окажет непосредственное влияние на объемы предложения на рынке, может также послужить сигналом для игроков о том, что новый штамм коронавируса «Омикрон» не так страшен, как его «малюют» в большинстве деловых СМИ в мире. Эксперты ОПЕК+ не исключают вероятность негативного влияния нового штамма на уровень спроса на авиатопливо, однако пока не ожидают, что в общемировых масштабах потребления это приведет к существенным потерям. В то же время представители картеля особо подчеркнули, что будут внимательным образом следить за развитием ситуации и в случае необходимости в альянсе будут готовы к проведению внеплановой встречи для корректировки действующего производственного графика. Напомним, что очередная запланированная встреча ОПЕК+ состоится 4 января 2022 года.

Добыча нефти Roy Luck

В конце этой недели, помимо реакции рынка на итоги заседания ОПЕК+, на динамику нефтяных цен может оказать влияние и американская статистика по рынку труда. После заявления главы Федрезерва о том, что до конца этого года ФРС рассмотрит возможность ускорения сворачивания стимулирующих мер (QE), обстановка и отношение инвесторов к рисковым активам стали более напряженными. В то же время очередной ежемесячный отчет по рынку труда США может стать триггером для последующих решений американского регулятора, поскольку динамика восстановления рынка труда (снижение уровня безработицы) является одним из главных критериев для формирования будущей монетарной политики. Причем в данном случае логика принятия решения регулятора будет «зеркальной» сложившейся ситуации: чем более сильным окажется отчет по рынку труда, тем выше становится вероятность более быстрого сворачивания стимулирующей программы и тем больше давление на рисковые активы, на цены на сырье — в первую очередь.

На этом фоне пока не приходится говорить об устойчивом восстановлении нефтяных котировок. Цены на нефть могут оставаться в районе $70 за баррель Brent, однако любая новость может привести к высокой волатильности котировок. На данный момент сильной зоной поддержки могут выступать уровни в районе $64,5−66 за баррель. При этом верхней зоной сопротивления может выступить диапазон $72,5−73 за баррель Brent.