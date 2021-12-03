Москва, 3 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Автомобиль Cadillac Escalade разыскивают после стрельбы на 2-й Брестской улице в Москве сотрудники правоохранительных органов. Об этом 3 декабря сообщает телеканал «Рен-ТВ».

Yandex.kz Cadillac Escalade

По данным источника, в указанном автомобиле произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них начал стрельбу, а после этого скрылся с места происшествия.

При этом отмечается, что, по некоторым данным, стрелявший вначале пытался оказать помощь пострадавшему.

Также уточняется, что на данный момент нет точных данных о том, кто находился за рулем указанного автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря стало известно, что расстрелявший учащихся старшей школы в городе Оксфорд подросток обвиняется в терроризме и убийствах.