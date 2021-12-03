Тбилиси, 3 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Правительство Грузии приняло решение об ограничении в сфере азартных игр без консультаций с представителями этого сектора экономики. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель Ассоциации игорного бизнеса Грузии (GGA) Георгий Мамулаишвили.

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Он отметил, что при таком подходе правительства, представители игорного бизнеса будут «оптимизировать» расходы и перестанут поддерживать социальные проекты.

«Ожидаемые регуляции совершенно неприемлемы, исходя из того, что с бизнесом не было проведено конкретных консультаций, — сказал Мамулаишвили. — Бизнес будет вынужден рассмотреть возможность отключения спортивных продуктов, букмекерских онлайн-контор».

Глава GGA отметил, что при ухудшении бизнес-климата онлайн-казино могут уйти в теневой сектор. Также есть возможность перейти на зарубежные сайты, а игроки в Грузии будут обходить блокировки с помощью VPN. Это приведёт к оттоку финансов за рубеж.

Напомним, в конце ноября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в стране будет введён запрет играть в азартные игры гражданам до 25 лет, госслужащим и гражданам, которые получают социальную помощь. Также планируется ввести запрет на рекламу казино, а налоги для игорного бизнеса поднять на 70%. В дальней перспективе Гарибашвили планирует закрыть игорный бизнес в Грузии.