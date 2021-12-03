Москва, 3 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. На прошедшей 2 декабря торговой сессии в котировках нефти наблюдалась очень сильная волатильность, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Yfffi.se Цена на нефть

«Стартовав с отметки в $69,60 за баррель Brent, бочка опускалась до $66, затем совершив серьезный скачок до $71,19, где и закрыла нервный, но успешный день.

Причин для такой волатильности две. Во-первых, продолжаются спекуляции вокруг штамма «Омикрон» и того, насколько опаснее и заразнее штамма «Дельта» он в итоге будет. К тому же в США выявлены первые заразившиеся этим штаммом.

Во-вторых, на заседании ОПЕК+ было принято решение о продолжении наращивания добычи на 400 тысяч баррелей нефти в сутки, то есть прежние договоренности картеля остались в силе. Это спровоцировало сильную распродажу из-за страхов перенасыщения рынка.

Поводами для оптимизма стали заявления китайских ученых о том, что они нашли способ для противодействия любым штаммам вируса, а также комментарии ОПЕК+ касательно добычи.

В них говорится, что картель может в любой момент пересмотреть договоренности по наращиванию, если увидит перенасыщение рынка или слишком низкие цены.

Предполагаемый коридор движения нефти на сегодня, 3 декабря, составляет $70−73 за баррель Brent», — считает эксперт.

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