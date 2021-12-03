Ново-Огарево, Московская область, 3 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 3 декабря обсудил проблему подростковой преступности.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Мы часто говорим и обращаемся к очень важной, чувствительной теме: подростковой преступности. Поэтому сегодня послушаем министра внутренних дел по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность», — заявил Путин.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и генеральный прокурор Игорь Краснов.