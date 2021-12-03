Оренбург, , 13:24 — REGNUM Опыт создания колледжа экономики и информатики в Оренбурге следует перенимать другим регионам ПФО. Об этом 3 декабря во время посещения ссуза заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

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«Правительство утвердило стратегическую инициативу — «Подготовка кадров для IT». Я поручил Минцифры совместно с регионом проработать вопрос участия колледжа в кадровых треках этого федерального проекта. В частности, по компенсации гражданам половины стоимости затрат на обучение цифровым специальностям. Важно также помочь руководству учебного заведения с внедрением и поэтапным переходом на отечественное ПО. В целом, опыт создания такого колледжа и его кооперации с реальным сектором экономики необходимо перенимать другим регионам ПФО. Этот вопрос уже обсудили с полпредом Игорем Комаровым и губернатором области», — сказал вице-премьер.

Игорь Комаров, в свою очередь, отметил достаточно высокий уровень развития цифровой инфраструктуры в округе: «На сегодняшний день более 80% жителей использует механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; согласно поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина во всех субъектах должны быть утверждены региональные стратегии цифровизации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления, так что число пользователей и варианты предоставления электронных услуг будут только расти. В регионах нашего округа есть наработки, достойные тиражирования в масштабах страны, и создание профильных колледжей по подготовке специалистов для IT отрасли — одна из них».

Стоит отметить, ежегодно оренбургский колледж выпускает 400 специалистов, востребованных на рынке труда. Кроме того, на базе ссуза проходят переобучение люди других профессий.

В рамках визита Дмитрий Чернышенко, Игорь Комаров и губернатор Денис Паслер ознакомились с проектами, созданными в мастерских по вэб-дизайну, виртуальной и дополненной реальности. В частности, студенты представили интерактивную VR-экскурсию по Московскому музею космонавтики. Она была разработана в рамках подготовки к 60-летию полета первого человека в космос. Проект находится в свободном доступе, а также предоставлен школам Оренбургской области для использования в образовательной и внеурочной деятельности.

Молодые люди также представили мастерскую Центра вузовских компетенций, где создана система удаленного доступа к Межвузовскому центру коллективного пользования по электронной микроскопии.