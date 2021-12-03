Казань, , 14:26 — REGNUM В Татарии родителям дошколят разрешат присутствовать на новогодних утренниках по QR-коду. Об этом заявила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Новогодний утренник Novorosinform.org

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«Утренники в детских садах проводиться будут, скорее всего, в том же формате, в котором мы предлагали их проводить осенью. Мы рекомендуем во избежание скученности, чтобы на утреннике присутствовал только один из родителей и обязательно с QR-кодом о вакцинации либо о перенесенном заболевании», — публикует заявление спикера «Татар-информ».

При этом жителям старше 60 лет посещение утренников не рекомендовано. Не допустят на праздник и посторонних детей. Под запретом аниматоры и организаторы мероприятия, привлекаемые со стороны, добавила Авдонина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 25 декабря в Татарии пройдет традиционная республиканская ёлка для одаренных детей.

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