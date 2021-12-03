Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM За первые девять месяцев 2021 года ГУП «ТЭК СПб» — один из двух крупнейших операторов теплосетей Петербурга — реконструировало 100,56 км тепловых сетей из запланированных к перекладке 157,2 км. Об этом 3 декабря сообщил гендиректор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков.

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По его словам, из обновленных 100,56 км сетей 44,26 км было реконструировано за счет средств бюджета, 44,7 км — за счет собственных средств предприятия. По программе ремонта ТЭК заменил 11,6 км ветхих теплосетей. Ключевыми завершенными объектами этого года стала реконструкция тепломагистралей на проспекте Энгельса у метро «Проспект Просвещения», на улицах Ленской и Новороссийской.

«В Колпинском и Пушкинском районах Петербурга ТЭК до конца года заменит 37 километров трубопроводов — это почти в два раза больше, чем в 2020 году. При ремонте сетей мы меняем не только аварийные участки, но и берем в работу соседние, чтобы сразу обновить как можно больший объем», — отметил руководитель ТЭКа.

Важным объектом этого года станет Приморская котельная, расположенная на улице Оптиков, 6. В целях обеспечения надежного теплоснабжения 897 зданий до конца года предприятие планирует закончить техническое перевооружение двух котлов и обновить систему автоматизации.

В приоритетах — газификация котельных, работающих на неэффективном топливе. Продолжается реконструкция 6-й Красносельской котельной на улице Политрука Пасечника, 16/4. В ходе работ специалисты обновят инженерные системы, оборудование и автоматику.

«Кроме газификации оставшихся источников, ТЭК преследует цель полностью уйти от мазута, который используется в качестве резервного топлива», — подчеркнул Болтенков.

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