Афины , 3 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. У премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса есть моральное обязательство использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы убедить всех граждан старше 60 лет в необходимости вакцинации. Об этом Мицотакис заявил на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ доктором Хансом Клюге в Афинах 2 декабря.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

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Представляя политику правительства, Мицотакис подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы повысить уровень вакцинации до Рождества. Кроме того, Греция рассмотрит возможность сокращения интервала до третьего бустерного введения вакцины до четырех месяцев с нынешних шести.

На совещании основное внимание было уделено прогрессу в борьбе с пандемией в Греции, Европе и остальном мире, вакцинациям, политике в области здравоохранения и деятельности нового офиса ВОЗ в Афинах.

Клюге отметил, что программа вакцинации в Греции была «хорошо организована и правильно структурирована», при этом Греция занимала одну из передовых позиций по бустерным прививкам — которые, по его словам, были «одним из пяти основных стабилизаторов не только для защиты общественного здравоохранения и предотвращения краха больниц, но и для защиты экономики».

Он приветствовал десятикратное увеличение ежедневных назначений вакцинации с тех пор, как вакцинация стала обязательной для людей старше 60 лет в Греции. «Принятые меры принесли результаты», — сказал он и подчеркнул важность увеличения вакцинации с использованием всех законных и социально приемлемых средств.

1 декабря Греция приняла закон об обязательной вакцинации всех постоянных жителей страны возраста выше 60 лет. В случае отказа от прививки придется ежемесячно выплачивать штраф в размере 100 евро.