Магнитогорск, Челябинская область, 3 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Челябинской области осудили 23-летнюю жительницу Башкирии за убийство собственной дочери. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Приговор матери грудного ребёнка вынес Челябинский областной суд. По данным следствия, в Магнитогорске пьяная гражданка была раздражена плачем 7-месячной девочки. Она взяла её на руки и затем с силой бросила в косяк двери. Ребёнок умер от тупой травмы головы.

Преступница утверждала в суде, что причинила смерть по неосторожности. Суд назначил ей 14 лет колонии общего режима с ограничением свободы на год.