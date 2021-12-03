МХАТ имени Горького вернёт прежнее название
Москва, 3 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького изменит своё название. Об этом сообщил гендиректор театра Владимир Кехман.
Дарья Драй ИА REGNUM
Владимир Кехман
Учреждение культуры будет называться «Художественный театр — МХАТ имени Горького».
«Мы возвращаемся к прежнему названию театра — «Художественный театр — МХАТ имени Горького», — приводит слова Кехмана агентство «Москва.
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель МХАТа Владимир Кехман снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой.