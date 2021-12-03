Москва, 3 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Встреча в Стокгольме позволила главе МИД РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Энтони Блинкену обсудить позиции Москвы и Вашингтона, расходящиеся по многим вопросам. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 3 декабря журналистам.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен и Сергей Лавров

«Мы чётко понимаем, что это была хорошая возможность обеим сторонам предельно понятно и доходчиво объяснить позиции друг друга. По многим вопросам позиции расходятся», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров и Блинкен встретились 2 декабря на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. Лавров после переговоров заявил, что они получились достаточно профессиональными, в том числе — по теме Украины. Блинкен отметил, что беседа была откровенной и не скатилась в спор. Главы российской и американской дипломатий беседовали 40 минут в закрытом для прессы формате.

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