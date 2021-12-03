Ставрополь, 3 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен приговор бывшему директору АО «Агентство инвестиционного развития». За растрату и мошенничество он отделался всего лишь условным сроком наказания, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Из подробностей уголовного дела известно, что экс-глава акционерного общества, созданного минэкономики Ставропольского края для поддержки инвестиционной среды, заключил фиктивный договор на аренду автомобиля на сумму более 1 млн рублей. Кроме того, подсудимый взял под отчет 7 млн рублей и предоставил сфальсифицированный отчет о их использовании.

Таким образом, общий ущерб государству от действий бывшего гендиректора общества, составил свыше 8 млн рублей. Когда этот факт выяснился и было возбуждено уголовное дело, его фигуранта заключили под стражу. Однако суд вынес в отношении него «мягкое» наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком на три года.