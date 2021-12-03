Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника налоговой инспекции Ростова-на-Дону направлены в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следователи полагают, что в 2014 году главный фигурант уголовного дела сфальсифицировал материалы камеральной налоговой проверки, в результате чего фирме-однодневке был незаконно возмещён налог на добавленную стоимость в размере более 106 млн рублей. Затем на протяжении пяти лет он скрывался от следствия по поддельному паспорту.

Материалы уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, покушении на злоупотребление должностными полномочиями, а также приобретении и использовании заведомо поддельного паспорта рассмотрит Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

В 2019 году и 2020 году по делу о фальсификации камеральной налоговой проверки были осуждены начальник налогового органа и двое его подчинённых.