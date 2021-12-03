Лима, 3 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В пятницу, 3 декабря, Верховный суд Перу продолжит слушания по делу бывшего президента Альберто Фухимори и его министров о принудительной стерилизации крестьянских женщин. Об этом сообщает перуанское информационное агентство ElComercio.

Елена Хованская ИА REGNUM Дети одного из поселений соляных копий провожают транспорт наверх в Салинас-де-Марас. Перу

В период с 1996 по 2000 год, во время режима Альберто Фухимори, принудительную «операцию по перевязке маточных труб» провели более чем 300 тыс. крестьянкам из коренных народов. Женщинам предлагалось подписать документ на испанском языке, хотя большая часть понимала только язык кечуа. 44 перуанки умерли. Кампания по стерилизации началась в Перу в рамках борьбы с бедностью.

«Ты должна благодарить президента Фухимори. В Перу вы плодитесь, как морские свинки. В других странах таких женщин вообще убивают», — пересказала крестьянка из Куско слова оперировавшего ее врача.

Отмечается, что огромная часть показаний была собрана благодаря документальному проекту Марии Корт «Кипу: призыв к справедливости». Обвинение основывалось на показаниях жертв и родственников погибших, а также покойного епископа Чимботе Луиса Бамбарена. Несколько раз дело отправлялось в архив.

На скамье подсудимых также оказались бывшие министры здравоохранения Алехандро Агинаго, Марино Коста Бауэру и Эдуардо Йонг Мотте.