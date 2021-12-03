Москва, 3 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Москве водитель автомобиля «Кадиллак» открыл стрельбу, сообщает 3 декабря телеграм-канал «112».

Цитата из к/ф «На несколько долларов больше». Реж. Серджио Леоне. Италия — Испания — ФРГ. 1965 Стрельба

Дорожный конфликт произошёл на 2-й Брестской улице. По данным канала, водитель выпустил в оппонента всю обойму, после чего скрылся, в Москве введён план «Перехват».

С места происшествия госпитализировали пострадавшего. По предварительной информации, пистолет, из которого производились выстрелы, был травматическим.