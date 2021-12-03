Рига, 3 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Генпрокуратура Латвии считает, что вина депутата латвийского Сейма (парламента) Яниса Адамсонса, задержанного летом подозрению в шпионаже в пользу России, доказана. Об этом 3 декабря заявил генеральный прокурор республики Юрис Стуканс, его слова приводит портал DELFI.

Флаг Латвии

«Мы считаем, что его вина доказана — направлено ходатайство в Сейм о снятии депутатского иммунитета», — сказал он.

Кроме того, Стуканс добавил, что в случае, если в Сейме примут решение о снятии с Адамсонса депутатского иммунитета, прокуратура сразу выдвинет обвинение и направит дело в суд.

Отметим, в июне генпрокуратура Латвии обратилась в Сейм с просьбой дать согласие на начало уголовного преследования Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже.