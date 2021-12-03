Челябинск, 3 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Челябинской области двоих граждан осудили за убийство собутыльника. Перед областным судом предстали граждане 49 и 51 лет, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, в июле 2020 года эти граждане задушили 32-летнего мужчину. Также один из них нанёс гражданину не менее двух ударов ножом. Труп спрятали в выгребной яме.

Подсудимые не признали за собой вины. Одному из них суд назначил 19 лет 6 месяцев заключения, а второму 14 лет. Кроме того, они должны возместить матери погибшего расходы на погребение и выплатить ей по миллиону рублей.