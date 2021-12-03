Москва, 3 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. После выхода на пенсию, мечтает путешествовать каждый четвертый житель России (24%). Хотят заниматься приусадебным хозяйством 17%., приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Пенсионеры

Планируют посвятить жизнь на пенсии любимым увлечениям 15% опрошенных. 10% хотят пожить в свое удовольствие. 9% займутся воспитанием внуков. 4% будут заниматься спортом, 2% — читать книги.

Ходить на экскурсии и следить за здоровьем намерены по 1%. Также среди других занятий на пенсии граждане называли благотворительность, литературное творчество, изучение иностранных языков, предпринимательство и просмотр фильмов и сериалов.

Опрос проведен 26 ноября — 2 декабря 2021 года. Опрошены 2000 респондентов старше 45 лет (по 1000 мужчин и женщин) в 445 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утверждённые Минтрудом, вступят в силу с 1 января 2022 года в России.

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