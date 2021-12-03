Москва, 3 декабря 2021, 13:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин 2 декабря встречался с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от Республики Сербской Милорадом Додиком в Кремле. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Он добавил, что встреча в Кремле была очная и «весьма полезная и обстоятельная». Песков также пояснил, почему в день переговоров не было никаких сообщений об этом мероприятии от Кремля.
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Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад прибыл в Москву с трёхдневным визитом. В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря была достигнута договорённость о сохранении действующей цены на газ для Республики Сербской.
Также Додик сообщил, что российский лидер поддержал идею строительства продолжения газопровода «Балканский поток» до Республики Сербской.