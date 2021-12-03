Москва, 3 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 декабря встречался с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от Республики Сербской Милорадом Додиком в Кремле. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Medija centar Beograd Милорад Додик

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«Мы не сообщали, действительно, президент Республики Сербской был у президента Путина, они встречались», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что встреча в Кремле была очная и «весьма полезная и обстоятельная». Песков также пояснил, почему в день переговоров не было никаких сообщений об этом мероприятии от Кремля.

«Главный акцент был всё-таки на очень обширное совещание по Кузбассу, которое было приоритетом. Но это никоим образом не умаляет значение той встречи, которая была с Милорадом Додиком», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик прибыл в Москву с трёхдневным визитом. В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря была достигнута договорённость о сохранении действующей цены на газ для Республики Сербской.

Также Додик сообщил, что российский лидер поддержал идею строительства продолжения газопровода «Балканский поток» до Республики Сербской.