Вашингтон, 3 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Американская исполнительница Билли Айлиш сменила имидж. Певица опубликовала фотографию с обновлённым цветом волос в личном Instagram-аккаунте 3 декабря.

Скриншот с YouTube Билли Айлиш

https://www.instagram.com/p/CXADfZ5PR0k/

Певица перекрасилась в брюнетку и подписала снимок: «Скучали по мне?». Подписчики обрадовались новому цвету волос Айлиш, так как она стала популярной именно в таком образе.

«Она вернулась!» — поделилась zoe.chgnll.

«Наконец избавилась от этих уродливых светлых волос», — пишет averagekidcudifan.

«Эра блондинок закончилась», — прокомментировал пользователь yesshna.b.

Добавим, что за первые восемь часов после публикации пост набрал более 8 млн лайков. Пользователи прокомментировали фотографию более 170 тыс. раз.