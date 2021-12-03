В Сети обсуждают «возвращение» Билли Айлиш
Вашингтон, 3 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Американская исполнительница Билли Айлиш сменила имидж. Певица опубликовала фотографию с обновлённым цветом волос в личном Instagram-аккаунте 3 декабря.
Скриншот с YouTube
Билли Айлиш
https://www.instagram.com/p/CXADfZ5PR0k/
Певица перекрасилась в брюнетку и подписала снимок: «Скучали по мне?». Подписчики обрадовались новому цвету волос Айлиш, так как она стала популярной именно в таком образе.
«Она вернулась!» — поделилась zoe.chgnll.
«Наконец избавилась от этих уродливых светлых волос», — пишет averagekidcudifan.
«Эра блондинок закончилась», — прокомментировал пользователь yesshna.b.
Добавим, что за первые восемь часов после публикации пост набрал более 8 млн лайков. Пользователи прокомментировали фотографию более 170 тыс. раз.