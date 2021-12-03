Симферополь, 3 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации Симферополя Максим Балахонов решил воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться домой после работы, однако автобус за 40 минут ожидания так и приехал. Об этом сообщили 3 декабря в пресс-службе администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

«На остановку я вышел в 19:47, и, скажу честно, сначала меня удивило отсутствие на ней людей. Но, как выяснилось за 40 минут нахождения на остановке до 20:27, автобусов тоже на ней немного — прошел один муниципальный маршрут 62. Маршрута 96 я не дождался, как, впрочем, и других», — рассказал сам Балахонов.

Как уточнили в мэрии, сегодня в администрацию вызвали представителя перевозчиков для объяснений.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября работу общественного транспорта, в том числе в Симферополе, резко раскритиковал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он поручил чиновникам, ответственным за работу транспорта, периодически пользоваться им и пригрозил увольнениями тем, кто не сможет поступиться своим комфортом.