Бухарест, , 13:00 — REGNUM Правительство Румынии одобрит новый вариант бюджета страны к 24 декабря нынешнего года. Об этом на брифинге в Бухаресте заявил глава румынского кабинета министров Николае Чукэ, сообщил 3 декабря бухарестский телеканал Digi24.

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По словам Н. Чукэ, на данный момент все политические силы Румынии одобряют основные положения главного финансового документа государства, и соответствующие резолюции в его отношении будут приняты в течение ближайших нескольких дней.

«Я лично разговаривал с [министром финансов Румынии Адрианом] Качу, 24-го числа этого месяца бюджет будет принят, — резюмировал, в частности, он. — Соответственно, в новый год наша страна войдет с определенной бюджетной линией».

Других деталей Н. Чукэ не сообщил.

Напомним, ранее глава минфина Румынии Адриан Качу поддержал проект бюджета страны на 2022-й год.

«В документе есть несколько спорных позиций, но они будут урегулированы», — сказал он. Согласно главным пунктам указанного проекта, в новом году в Румынии вырастут зарплаты и пенсии, а социальные выплаты будут проиндексированы в «сторону увеличения».