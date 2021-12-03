Тбилиси, 3 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана 3 декабря в третьем окончательном чтении поддержали законопроект о повышении акцизных сборов на алкоголь. Об этом сообщает агентство «Азери-Пресс».

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Сообщается, что законопроект касается торговли водкой, коньяком, ликёром, а также питьевым спиртом. Предполагается повысить сборы с литра алкоголя с 3,2 до 4 манатов (примерно со 140 до 175 рублей).

Также в скором времени в Азербайджане планируется поднять акцизные сборы на табачную продукцию. На рассмотрении в парламенте находится законопроект о повышении сбора на 1000 сигарет с 35 до 38,5 маната (до 1680 рублей).

Стоит отметить, что в Азербайджане доходы государства от продажи сигарет идут на развитие системы здравоохранения.