Пхеньян, 3 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Премьер-министр КНДР Ким Док Хун направил 1 декабря поздравительную телеграмму премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон, назначенной на данную должность 29 ноября. Об этом 3 декабря сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Согласно опубликованным данным, в письме представитель Северной Кореи выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества, а также пожелал Андерссон успехов в работе.

Известно, что 2 декабря премьер-министр КНДР направил поздравительную телеграмму премьер-министру Лаоса Панкаму Випавану, в которой поздравил правительство и народ страны с 46-летием основания Лаосской Народно-Демократической Республики.

Он выразил уверенность в дальнейшем расширении и развитии традиционных отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также пожелал своему коллеге больших успехов в ответственной работе.