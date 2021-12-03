Екатеринбург, 3 декабря, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Свердловской области открыли обновленный участок Пермского тракта. Его строительство началось еще в декабре 2019 года, сообщили в департаменте информполитики региона.

(сс) Free-Photos Дорога

Участок трассы, на котором проводились работы составил 26 километров. Его расширили до четырех полос. Помимо этого, здесь смонтировали освещение, установили дорожные знак и барьерные ограждения.

«Это часть Большого проекта — скоростной магистрали М-12. Общая стоимость объекта составила 2,7 миллиарда рублей», — отметил начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, новый участок трассы позволит равномерно распределить транспортные потоки и избавить Екатеринбург от пробок.

Отметим, что работы на Пермском тракте еще не завершены. Специалисты продолжают проводить ремонт дорожного полотна на отрезке трассы с 187 по 232 километр.