Москва, 3 декабря 2021, 12:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин 3 декабря проведет встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, завяил пресс-сектерарь российского лидера Дмитрий Песков.
Также он добавил, что Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что российский президент Владимир Путин — по-прежнему неформальный лидер для партии «Единая Россия».
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