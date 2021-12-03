Москва, , 12:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин 3 декабря проведет встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, завяил пресс-сектерарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня (3 декабря) президент работает в Кремле, у него будет несколько рабочих встреч — из них будет публичная встреча с Эллой Памфиловой», — сказал Песков.

Также он добавил, что Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что российский президент Владимир Путин — по-прежнему неформальный лидер для партии «Единая Россия».

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