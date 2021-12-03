Сана, , 12:55 — REGNUM Самолеты ВВС Саудовской Аравии нанесли серию ударов по йеменской провинции Саада. Об этом 3 декабря сообщает телеканал Al-Masirah, подконтрольный йеменским повстанцам.

Йемен Ibtimes.com

По данным журналистов, под удар попал рынок и дома местных жителей на границе между Йеменом и Саудовской Аравии. По последним данным, в результате взрывов погиб один человек погиб и 12 получили ранения.

Корреспондент телеканала сообщает, что саудовские войска ведут артиллерийский обстрел районов Шада и Разих. По информации Al-Masirah, под удар также попал район аль-Тина в городе Миди.

Также телеканал сообщил, что силы арабской коалиции начали масштабную операцию в провинции Мариб. ВВС Саудовской Аравии нанесли четыре авиаудара в Серва и ещё пять в районах Маджар и Мадгал. В результате нападения имеются погибшие и раненые.