Пенза, , 14:05 — REGNUM В администрации города Пензы несовершеннолетнего отказались включать в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем. После вмешательства прокуратуры исковые требования потерпевшего суд удовлетворил.

Юдель Пен. Сироты. Начало XX века

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в сентябре 2020 года законному представителю подростка, 2006 года рождения, администрация Пензы незаконно отказала в удовлетворении заявления о включении его в очередь по обеспечению жилым помещением, со ссылкой на наличие у несовершеннолетнего регистрации по месту жительства в другом регионе. Установлено, что ребенок-сирота не имеет закрепленного жилья на территории какого-либо субъекта и зарегистрирован по месту пребывания в Пензе. Согласно законодательству, местом жительства несовершеннолетнего считается та территория, где проживают его попечители, за исключением их раздельного проживания на основании полученного разрешения от органов опеки и попечительства.

В связи с этим право ребенка-сироты на однократное предоставление благоустроенного жилья может быть реализовано только в Пензенской области.

Мэрия пыталась обжаловать решение в Пензенском областном суде, но судебная коллегия по гражданским делам отказала в удовлетворении.

Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.

ИА REGNUM напоминает, без родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте остались жители сел Бегуч и Старый Чирчим Камешкирского района Пензенской области. В 2018 и 2019 годах их включили в список нуждающихся в обеспечении жильем, но так и не предоставили его. Прокуратура обратилась в суд с исками на администрацию района о возложении обязанности предоставить сиротам жилые помещения. По решению суда иски удовлетворены в полном объеме.

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