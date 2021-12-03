Лос-Анджелес, США, , 12:53 — REGNUM Случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» обнаружены также в Лос-Анджелесе — во втором по величине городе США, сообщает со ссылкой на местные власти 2 декабря New York Post.

Официальные лица округа Лос-Анджелес объявили, что человек, который приехал в Лос-Анджелес из Южной Африки до Дня благодарения, дал положительный результат на новый штамм. По заявлению властей, больной поправляется в условиях самоизоляции без медицинской помощи.

Этот случай стал не единственным обнаруженным в США. Ранее штамм «Омикрон» был обнаружен у пожилой женщины и еще четырех человек в Нью-Йорке. Первый же случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции был обнаружен в Сан-Франциско 1 декабря у женщины, недавно вернувшейся из ЮАР.