Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки еще 32 человека скончались по причине коронавирусной инфекции, сообщает 3 декабря региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 8525 случаев смерти от COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 716 граждан. К аппаратам ИВЛ подключены 368 человек. Состояние 5072 свердловчан медики оценивают как среднетяжелое.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале подтвердили 697 новых случаев заражения коронавирусом