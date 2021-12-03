Екатеринбург, 3 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки еще 32 человека скончались по причине коронавирусной инфекции, сообщает 3 декабря региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 8525 случаев смерти от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 716 граждан. К аппаратам ИВЛ подключены 368 человек. Состояние 5072 свердловчан медики оценивают как среднетяжелое.