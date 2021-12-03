Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшим борцам с наркотиками, получившим взятку в размере полмиллиона рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Следствием и судом установлено, что в марте 2020 года бывшие оперуполномоченные отделения № 1 отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Ростову-на-Дону, сговорившись, потребовали и получили от мужчины 500 тыс. рублей. За взятку экс-полицейские пообещали освободить его от уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

Каждому из подсудимых назначено наказание в виде семи лет колонии строго режима и штраф в размере 2,5 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.