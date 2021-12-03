Стокгольм, , 12:58 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился с некоторыми из своих коллег в кулуарах 28-й министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая началась в Стокгольме 2 декабря.

Никосо Дендиас (сс)Greek Ministry of Foreign Affairs

Дендиас встретился с министром иностранных дел Казахстана, «чтобы лучше понять, что происходит в Афганистане»; с коллегой из Боснии и Герцеговины, которая «становится проблемной ситуацией на Балканах»; а также с коллегами из небольших стран, таких как Андорра и Сан-Марино.

«Эти встречи всегда являются хорошей возможностью для продвижения национальных целей и национальных взглядов на будущее Европы, безопасности и стабильности», — подчеркнул Дендиас.

Отвечая на вопрос журналистов о его краткой встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, Дендиас сказал, что назвал бы это не встречей, а «социальным рукопожатием»: «Я знаю господина Чавушоглу более 20 лет, поэтому очевидно, что мы поприветствовали бы друг друга и кратко поговорили, находясь в одном пространстве».

Греческий министр также отметил, что в первый день конференции у него была возможность представить позицию Греции в Восточном Средиземноморье и ее приверженность Международному праву, морскому праву и принципам Устава Организации Объединенных Наций.

Греция по-прежнему привержена основополагающим принципам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил Дендиас в соцсети Twittere 2 декабря, «и активно поддерживает ее работу по содействию стабильной и безопасной обстановке посредством многостороннего сотрудничества». Греция является одним из основателей предшественницы ОБСЕ, Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, напомнил министр.