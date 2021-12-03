Вашингтон, 3 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Свыше 934 тыс. акций американской компании по производству электромобилей Tesla на сумму в $1,01 млрд продал глава названной компании Илон Маск. Об этом 2 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

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Отмечается, что Маск продал опционы с правом на покупку 2,1 млн акций по цене $6,24 за единицу.

При этом американский предприниматель с начала ноября продал 10,1 млн акций на сумму в $10,9 млрд после того, как провел на своей странице в соцсети Twitter опрос о том, стоит ли ему сбыть 10% своих активов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября, по данным рейтинга миллиардеров Forbes, Илон Маск стал первым в мире человеком, состояние которого превысило $300 млрд. При этом в настоящее время оно оценивается в $283 млрд.