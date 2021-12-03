Владикавказ, , 12:50 — REGNUM В одной из школ в столице Северной Осетии утром 3 декабря произошел пожар. Из-за ЧП пришлось эвакуировать 510 учащихся. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщила телекомпания «Алания».

Пожар Kurganobl.ru

Известно, что горело помещение площадью десять квадратных метров в школе № 48 в городе Владикавказе по улице Весенняя. Пожар удалось потушить. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники МЧС и правоохранительных ведомств.

«Открытое горение ликвидировано, но обследование здания продолжается. Детей эвакуировали в том числе и по пожарным лестницам», — говорится в материале телекомпании.

Отметим, что на официальном сайте регионального управления МЧС сообщения о происшествии пока нет.