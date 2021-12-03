Бразилиа, 3 декабря, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Данные, опубликованные 2 декабря Бразильским институтом географии и статистики (IBGE), показывают, что экономика Бразилии переживает «техническую рецессию» — два поквартальных снижения ВВП подряд. Об этом сообщает бразильское информагентство Correio Braziliense.

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Журналисты отмечают, что ВВП страны снизился на 0,4% за второй и на 0,1% за третий квартал 2021 года. Стагнацию экономики связывают со снижением активности агробизнеса страны на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, экспорт товаров и услуг — на 9,8%, импорта — на 8,3%.

Отмечается, что стабильность сохраняется только в промышленном секторе, а показатели сферы услуг выросли на 1,1%. Бразильский кризис развивается на фоне спада мировой экономики, падения цен на сырье и грядущих президентских выборов 2022 года.