Страсбург, Франция, 3 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Президент Греции Катерина Сакелларопулу приняла участие в мероприятии в память о важном политическом деятеле и друге Греции Валери Жискар д'Эстене. Мероприятие прошло Европейском парламенте в Страсбурге 2 декабря, сообщает AMNA.

Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

Приглашение принять участие было направлено президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Европарламента Дэвидом Сассоли, которые выступили на мероприятии вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Макрон особо упомянул Грецию в своей речи, обращаясь к президенту страны.

В заявлениях после этого события Сакелларопулу отметила, что бывший президент Франции, скончавшийся в декабре 2020 года в возрасте 94 лет, внес решающий вклад в завершение европейского единения.

Д'Эстен, отметила она, сыграл ключевую роль во вступлении Греции в ЕС, способствуя формированию современной Греции.