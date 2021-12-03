Рамалла , 3 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля проводит масштабную спецоперацию на Западном берегу реки Иордан. Об этом 3 декабря сообщает официальное информационное агентство Quds News.

Армия Израиля

По данным журналистов, столкновения между военными и палестинцами начались в районе города аль-Биреха. Накануне неизвестные боевики обстреляли наблюдательную вышку израильской армии.

Израильские военные разыскивают нападавших и применяют слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстраций местных жителей.

Отмечается, что местные жители выступают против строительства еврейского поселения Псагот. Беспорядки в этом районе продолжаются на протяжении трёх последних дней. За это время блокпосты и специальная техника неоднократно повергались нападениям. Ранения получили несколько демонстрантов.