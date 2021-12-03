Бельцы, Молдавия, 3 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Жители молдавского города Бельцы 3 декабря вышли на акцию протеста к зданию местного суда, где рассматривается обращение Центризбиркома Молдавии с требованием снять с выборов кандидата в примары (мэры) города от партии «Шор» Марины Таубер. Об этом сообщает газета СП — Бельцы.

Pixabay.com Акция протеста

По данным журналистов, Таубер уже прибыла в суд. Заседание ведёт судья Наталья Косташ. Участники акции скандируют: «Марина — наш примар». Акция проходит без происшествий.

Ранее Таубер сообщила, что обратилась в Апелляционную палату и оспорила решение Центризбиркома.

Стоит отметить, что в конце ноября в Бельцах ушли в отставку сразу пять судей. Все они написали заявления, что уходят по собственному желанию.

Напомним, Таубер в первом туре голосования набрала 47,9% голосов. Её конкуренты независимый кандидат Николай Григоришин и представляющий правящую партию «Действие и солидарность» Борис Макоч получили, соответственно, 20,9% и 14% голосов. После этого ЦИК призвал городской суд аннулировать её участие в выборах. В Центризбиркоме обвиняют Таубер в превышении расходов на избирательную кампанию при покупке еды для членов избирательного штаба.