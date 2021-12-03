Афины , , 12:44 — REGNUM Греция сталкивается с двойной пандемией: одна связана с коронавирусом, а другая — с высокими ценами и большим неравенством. Об этом заявил лидер оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас, выступая в городе Козани 2 декабря.

Алексис Ципрас Kremlin.ru

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Глава ведущей оппозиционной партии страны раскритиковал правительство за оба аспекта пандемии и сказал, что «это не результат временного слияния, которое было неизбежно, это результат выбора, ошибок или упущений правительства [премьер-министра Кирьякоса] Мицотакиса».

Ципрас отметил, что в Греции 150 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких за пределами отделений интенсивной терапии — такого не происходит больше нигде в ЕС, сказал он.

При этом, что касается возросшей стоимости жизни, у большинства домохозяйств и отраслей заканчиваются деньги в третью неделю месяца после дня выплаты жалованья, а долги продолжают накапливаться. За это двойное испытание правительство Мицотакиса несет абсолютную ответственность, заявил Ципрас.