Горно-Алтайск, , 12:42 — REGNUM В Республике Алтай на уходящей неделе зарегистрировано 2726 случаев заболевания ОРВИ, что в 1,7 раза меньше, чем не прошлой неделе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Заболеваемость среди детей снизилась в 2,2 раза — до 1401 случая. При этом госпитализировано с ОРВИ и гриппом 26 человек, в том числе 12 детей. Из них 12 пациентов, из которых семь детей заболели гриппом H3N2.

«При проведении лабораторных исследований материалов от заболевших ОРВИ. При исследовании 546 носоглоточных смывов в 18 случаях выявлены вирусы гриппа А (H3N2)», — отметили в управлении.

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