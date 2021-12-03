Пермь, , 12:42 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 693 заражения коронавирусом, это на три больше предыдущего суточного показателя. Об этом сообщает 3 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Общее число выявленных заражённых с начала пандемии в регионе достигло 142 848. Выздоровели 122 005 пермяков.

На сегодняшний день в COVID-отделениях лечатся 3800 пациентов. Состояние 293 человек оценивается как тяжелое. Из них 125 пермяков подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье по причине коронавирусной инфекции скончались 6910 человек. За последние сутки зафиксировано 20 летальных исходов.