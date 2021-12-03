Тюмень, 3 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 2916 человек. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 2894 — на 22 человека меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 3 декабря подтвердили 81 812 случаев заражения коронавирусом, вылечились 63 648 тюменцев.