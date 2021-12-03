Москва, , 12:39 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса зонтичное поручительство — весьма актуальная мера, способствующая эффективной реализации нацпроекта «Малый бизнес», заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по банковскому сектору, партнер финтех компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян.

Кредитование малого бизнеса Cbr.ru

«В России не достаточно развит сектор малого и среднего бизнеса, он составляет около 20% ВВП и на государственном уровне, в том числе в рамках нацпроекта «Малый бизнес» поставлена задача существенно увеличить долю МСП в ВВП. Соответственно государство в лице Корпорации МСП прикладывает усилия для достижения указанных целей.

Условия поручения поручительства более чем гуманны. Оно покрывает до 50% от суммы, но не более 1 млрд рублей, сроком до 15 лет. Огромный плюс в том, что предпринимателю не надо никуда дополнительно обращаться, чтобы получить поручительство, а также платить комиссии.

Кредит, с использованием зонтичного поручительства можно взять на развитие бизнеса, пополнение оборотных средств, инвестиционные цели или рефинансирование уже существующего кредита.

Если учитывать, что средняя сумма кредита для микро‑ и малых предприятий 2−3 млн. рублей, то можно представить насколько масштабным будет эффект от введения мер поддержки.

Ей смогут воспользоваться десятки тысяч компаний, более четверти из которых, вероятнее всего, будут относиться к пострадавшим отраслям. Не будем забывать, что им пришлось особенно тяжело в пандемию.

Льготные кредиты предоставляли по ОКВЭДам, и далеко не у всех основной ОКВЭД соответствовал перечисленным в списках для предоставления льгот. Таким образом многие из тех. Кто нуждался в господдержке ее не получили из-за формальностей. Данная программа, полагаю, исправит ситуацию.

На мой взгляд, зонтичное поручительство способно оказать значительное влияние на восстановление предприятий в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. А также в перспективе увеличить долю МСП в России до средне — европейского уровня — в 50−60%.

Во всем мире наблюдается проблема нехватки финансирования для сегмента МСП, но в России она стоит наиболее остро. Кредиты в необходимом размере получают не более четверти из тех, кто подает заявки и одна из основных причин — отсутствие залога в нужном объеме.

Совершенно очевидно, что запущенная Корпорацией МСП программа разработана для того, чтобы целевым образом решить данную проблему и, тем самым, помочь выставлению самого пострадавшего в кризис сегмента — малого бизнеса», — высказал сове мнение эксперт.

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