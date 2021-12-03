Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону из-за засора ливневых стоков сошёл оползень. В настоящее время коммунальщики укрепляют склон проезжей части у моста через Северное водохранилище. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Оползень

«Дорожные службы провели обследование участка и установили, что причиной создавшейся ситуация стал засор ливнёвки. В настоящее время администрация Ворошиловского района проводит земляные работы по засыпке и укреплению склона обочины проезжей части данного участка», — уточняют власти.

Затем специальные служба расчистят ливневый трубопровод. В первом полугодии 2022 года власти намерены поднять вопрос об обустройстве открытой системы отвода ливневых и талых вод.